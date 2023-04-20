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Afet bölgesinde buruk bayram! Hüzünlü mezar ziyareti

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Giriş: 20.04.2023 16:32
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde yakınlarını kaybedenler mezarlıklara akın etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı ve acılar bir kez daha tazelendi.
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