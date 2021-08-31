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Afet bölgesi Sinop’ta tomruk temizliği

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Giriş: 31.08.2021 12:43
11 Ağustos’ta Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinde pek çok can ve mal kaybı yaşandı. Afette selin denize sürüklediği tomruklar toplandı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

Sel afetinin meydana geldiği Sinop'un Ayancık ilçesinde bölgeyi eski haline getirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede incelemelerde bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan tomruk temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi aktardı. Erdoğan tomruk temizleme çalışmalarını şu ifadelerle anlattı:

DENİZDEN TEK TEK ÇIKARILDI

"Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketiyle birlikte binlerce tomruk derelerden çaylardan denizde kadar ulaştı. Tomruklar tek tek denizden çıkarıldı. Zor ve meşakkatli bir mesai harcandı. Römorklarla birlikle denizden kıyıya, kıyıdan ise kamyonlarla ormana ait depoya getirildi. Günde yaklaşık 25 kamyonla Erfelek ilçesindeki Hamidiye Ormanlık deposuna getirildi. Burada tomruklar tek tek ayırılıyor. Kayıt altına alındıktan sonra cinslerine ve edatlarına göre yeniden istifleniyor."

"30 BİN METREKÜP TOMRUK ÇIKARILDI"

Burada tomrukların ayırma işleminin yapıldığını belirten Erdoğan, çam, kayı ve meşe ağırlıklı ağaçların olduğunu söyledi. Erdoğan açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Şu ana kadar yaklaşık 30 bin metreküp tomruk bölgeden çıkartıldı. Tomruklar yaşanan sel felaketiyle denize ulaşmıştı. Balık sezonuna çok az zaman kala tomrukların denizde olası bir hasara yol açmaması için bu noktadaki depolara yerleştirme devam ediyor."

Mahmut Erdoğan bölgede yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek açıklamalarını sonlandırdı.

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