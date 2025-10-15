15 Ekim 2025, Çarşamba

AFAD ekipleri Gazze için yola çıktı

Giriş: 15.10.2025 14:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Şarm eş-Şeyh’teki "Barış Zirvesi"nde imza attığı Gazze ateşkes anlaşmasının ardından, Türkiye insani yardım çalışmalarına başladı. AFAD koordinesinde 8 ilden 81 personel Gazze’ye gönderilecek. Bu çerçevede Erzurum’dan da 10 kişilik arama kurtarma ve KBRN ekibi, 3 araçla bugün yola çıktı.
