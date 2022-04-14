14 Nisan 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adıyaman'da şaşkına çeviren olay! Yumurtadan çıkan civciv hayrete düşürdü
Adıyaman'da görenleri şaşkına uğratan bir olay yaşandı. Çiftçilik yapan Mustafa Bayır, tavuğun yumurtladığı civcivi görünce gözlerine inanamadı. Bakın nasıl dünyaya geldi…