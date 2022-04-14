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Adıyaman'da şaşkına çeviren olay! Yumurtadan çıkan civciv hayrete düşürdü

İHA
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Giriş: 14.04.2022 14:58
Adıyaman'da görenleri şaşkına uğratan bir olay yaşandı. Çiftçilik yapan Mustafa Bayır, tavuğun yumurtladığı civcivi görünce gözlerine inanamadı. Bakın nasıl dünyaya geldi…
Yumurtadan çıkan şoke etti YUMURTADAN ÇIKAN ŞOKE ETTİ

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