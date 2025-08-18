18 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Adana'da veteriner ve ailesine "köpek" dayağı! O anlar kamerada
Adana’da veteriner ve ailesine köpek dayağı! O anlar kamerada

Adana'da veteriner ve ailesine "köpek" dayağı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2025 13:42
Adana'da evlerinin önünde köpekleri besleyen veteriner, iddiaya göre komşuları tarafından darp edildi. Veterinerin anne ve kardeşinin de olayda darp edildiği öğrenilirken, kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yayla evinin önünde sokak köpeklerini besleyen veteriner, komşuları tarafından darp edildi. Annesi ve kardeşinin de darp edildiği olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Cumartesi günü Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'da veterinerlik yapan Melek Nida Urazan (32), geçtiğimiz hafta ailesinin yanına yaylaya gitti. Burada veteriner Urazan, belediyenin kısırlaştırdığı ve küpe taktığı sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Ancak Urazan'ın avukat olan komşusu Y.K. ve eşi F.K., durumdan rahatsız olup aileyi uyardı.

Veterinerin annesi ve kardeşi de olayda darp edildi (İHA)

KÖPEK BESLEDİN DAYAĞI
Uyarılara aldırış etmeyen Urazan, hayvanları beslemeye devam etti. Geçtiğimiz cumartesi günü ise evlerinin suyunun vanasının kapatılması üzerine Urazan'ın kardeşi 2 evin ortak alanına gidip vanayı açtı. Bunun üzerine Y.K. ve eşi F.K., Onur İbrahim Atay'a (27) saldırdı. Veteriner Melek Nida Urazan ve annesi Mürşide Atay (72) ise Onur İbrahim'i kurtarmaya gittiklerinde saldırıya uğradı. 72 yaşındaki Mürşide Atay sürüklendi. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırı sonlanırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda anne Atay'ın kaburgalarında kırık oluşurken Melek Nida'nın ve kardeşinin vücutlarının çeşitli yerleri morardı.

Veterinerin annesi ve kardeşi de olayda darp edildi (İHA)

Pozantı Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan veteriner ve ailesi Y.K. ile eşi F.K.'dan şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan veteriner Melek Nida Urazan, "Biz burada belediyenin kısırlaştırdığı köpekleri beslerken bu şahıslar sürekli bize tehditler savurdular. Son olarak evimizin suyunu kestiler ve vanayı açmaya gittiğimizde bize saldırdılar. Annem yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kaburgalarında kırıklar oluştu. Bu şahıslardan şikayetçiyiz, umarım hak ettikleri cezayı alırlar. Bu adam avukat olmasına sığınıyor, 'Bana bir şey olmaz' diyor. Ancak görüntüler ortada, darp raporu da aldık. Bu işin peşini bırakmayacağız." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana’da veteriner ve ailesine köpek dayağı! O anlar kamerada
Adana’da veteriner ve ailesine köpek dayağı! O anlar kamerada
Adana'da veteriner ve ailesine "köpek" dayağı! O anlar kamerada
Bölgede yeni deprem tehlikesi var mı?
Bölgede yeni deprem tehlikesi var mı?
Yangından kaçan karaca böyle görüntülendi
Yangından kaçan karaca böyle görüntülendi
Jrokez lakaplı yayıncı hayatını kaybetti
Jrokez lakaplı yayıncı hayatını kaybetti
Yol kavgası genç Hakan’ı hayattan kopardı
Yol kavgası genç Hakan’ı hayattan kopardı
Adana’da aşırı sıcaklar barajları vurdu
Adana’da aşırı sıcaklar barajları vurdu
Site aidatları kiralarla yarışıyor
Site aidatları kiralarla yarışıyor
Yumak halinde görüntülenen yılanlar şaşırttı
Yumak halinde görüntülenen yılanlar şaşırttı
Meyve için ağacı talan eden ayı kamerada
Meyve için ağacı talan eden ayı kamerada
Doğal gaz kutusuna giren yılan yakalandı
Doğal gaz kutusuna giren yılan yakalandı
Ekran bağımlılığı alarm veriyor
Ekran bağımlılığı alarm veriyor
4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada
4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada
Daha Fazla Video Göster