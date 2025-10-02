02 Ekim 2025, Perşembe

Adana’da termometreler 33 dereceyi gösteriyor

Giriş: 02.10.2025 14:04
Türkiye'nin birçok bölgesinde sonbahar serinliği hissedilirken, Adana'da termometreler 32-33 dereceyi göstermeye devam ediyor.
