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Adana'da tartışmalı havuz kararı! Yüzme havuzunu 1 kişi için kapattı

A Haber
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Giriş: 23.08.2021 11:32
Adana'da Belediye Başkanı Zeydan Karalar kamuya açık yüzme havuzunu 1 kişi için kapattı. Peki havuz neden kapatıldı? Ayrıntıları A Haber muhabir Halil İbrahim Uğur aktardı.

İddiaya göre Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait havuz doldurulup halı sahaya çevrilmek isteniyor. Mahalle sakinleri bu karara oldukça tepkili. Adana büyükşehir belediyesi yüzme havuzunu kapattı. Havuzun içi dolduruldu. Bir kişiye verildi. O da halı saha yapıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilova Mahallesindeki yüzme havuzunda her gün yüzlerce çocuk gruplar halinde yüzme öğreniyordu. Şimdi o havuzun yerinde yeller esiyor. Havuzun içi dolduruldu. Dışarıdaki levhalar da söküldü.

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