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Adana'da sokak ortasında vahşet! Önce eşini vurdu sonra intihar etti

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Giriş: 23.06.2023 22:39
Adana'da boşanma aşamasındaki bir kişi eşini sokak ortasında başından vurarak ağır yaraladı. Ardından silahın namlusunu kendi başına dayayan 25 yaşındaki adam intihar etti. Başından vurulan kadın ağır yaralanırken, intihar eden adam ise hayatını kaybetti.

Adana'da, boşanma aşamasındaki eşi Nuriye Arslan'ı (30) sokak ortasında tabancayla başından vurarak ağır yaralayan Erhan Arslan (25), başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan Arslan, iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi Nuriye Arslan'ın kaldığı evin önüne geldi. Evin önünde konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Belindeki tabancayı çıkaran Erhan Arslan, eşini başından vurdu. Daha sonra kendi başına dayadığı aynı silahı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erhan Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Nuriye Arslan ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erhan Arslan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Nuriye Arslan'ın ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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