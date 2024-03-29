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Adana’da sevgililer kamyonet çaldı

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Giriş: 29.03.2024 11:01
Adana’da bir kadın 8 yaşındaki çocuğu ve sevgilisiyle park halindeki kamyoneti çaldı. Olayın ardından kadın ve sevgilisi tutuklandı.
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