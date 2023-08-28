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Adana'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 100 koyun telef oldu

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Giriş: 28.08.2023 01:20
Adana'da kara yolunda otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 100 koyun telef oldu. Trafiğe kapanan yol, telef olan koyunların ve aracın kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı.
Adana’da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 100 koyun telef oldu
Adana'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 100 koyun telef oldu
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