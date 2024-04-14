14 Nisan 2024, Pazar
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Adana'da köpekten kaçan kadına otomobil çarptı! Olay anı güvenlik kamerasında...
Adana'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı Sümeyye Tek ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası sürücü gözaltına alınırken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...