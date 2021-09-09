Adana’da kız meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da motosikletli yüzü maskeli 4 zanlıdan 2’si kız meselesi nedeniyle bir evi basarak 1 kişiyi öldürüp 1’i kadın 3 kişiyi ağır yaraladı. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali B. kardeşi Y.B. ile akrabaları Ö.A. ve M.Ç. yanlarına aldıkları silahlarla husumetlileri Hüseyin Can D. ile ağabeyleri İsmail D. ve İbrahim D.’nin evini bastı. Y.B. yanında getirdiği otomatik tabancayla, ağabeyi Ali B. ise tabancayla ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlarla İsmail D., Hüseyin D., İbrahim Can D. ile o sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. yaralandı. Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açarak bölgeye geldikleri motosikletlerle kaçtı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik ve bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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