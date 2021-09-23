23 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana'da içler acısı görüntü! Seyhan Nehri’nde kirlilik

Adana'da içler acısı görüntü! Seyhan Nehri’nde kirlilik

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2021 09:46
Son dakika haberi... Adana'da bulunan Seyhan Nehri kirlilikle boğuşuyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgeden aktardı.

Seyhan Nehri'nde yaşanan kirliliğin nedeni ne? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları bölgeden aktardı.

Uğur, "Maalesef durum içler acısı çünkü Adana'nın güzelliğine güzellik katan Seyhan Nehri'nin güzelliğinden geriye kalan manzara işte bu." ifadelerini kullandı.

Nehir yatağını kaplayan yosunlar giderek daha da geniş alanları kaplıyor. Yosun kaplanan nehir kirlilikle boğuşuyor.

Alanda bulunan parklara pis kokudan dolayı kimse gelemiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyaya satıyorlar! Tüm araçlara...
Dünyaya satıyorlar! Tüm araçlara...
Minibüse palayla saldırdı
Minibüse palayla saldırdı
Esenyurt’ta servis kaldırımda yürüyen yayayı ezdi
Esenyurt’ta servis kaldırımda yürüyen yayayı ezdi
İstanbul Çekmeköy’de acı olay!
İstanbul Çekmeköy'de acı olay!
Adana’da içler acısı görüntü
Adana'da içler acısı görüntü
17 ilde ’change çetesi’ operasyonu!
17 ilde 'change çetesi' operasyonu!
Adana’da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu
23 Eylül 2021 Hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
23 Eylül 2021 Hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
İstanbul’da ulaşım çilesi
İstanbul’da ulaşım çilesi
Kuraklık alarmı veriyor!
Kuraklık alarmı veriyor!
Şimşekler görsel şölen oluşturdu! Gece gündüze döndü
Şimşekler görsel şölen oluşturdu! Gece gündüze döndü
Daha Fazla Video Göster