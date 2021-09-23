Adana'da içler acısı görüntü! Seyhan Nehri’nde kirlilik

Son dakika haberi... Adana'da bulunan Seyhan Nehri kirlilikle boğuşuyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgeden aktardı.

Seyhan Nehri'nde yaşanan kirliliğin nedeni ne? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları bölgeden aktardı.

Uğur, "Maalesef durum içler acısı çünkü Adana'nın güzelliğine güzellik katan Seyhan Nehri'nin güzelliğinden geriye kalan manzara işte bu." ifadelerini kullandı.

Nehir yatağını kaplayan yosunlar giderek daha da geniş alanları kaplıyor. Yosun kaplanan nehir kirlilikle boğuşuyor.

Alanda bulunan parklara pis kokudan dolayı kimse gelemiyor.