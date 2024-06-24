24 Haziran 2024, Pazartesi
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Adana'da eşini ve ailesini katletmişti! Katilin o görüntüleri ortaya çıktı | 'Yapma' çığlıklarına aldırış etmedi
Dehşet veren olay Adana'da yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşini, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini gözünü kırpmadan tabancayla vurarak öldüren Hakim Eba (23), olayın ardından elinle tabanca ile kaçarken ki görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların 'Yapma' diye bağırdığı ve ardından silah sesinin geldiği görüntüde, Eba'nın elinde silahla kaçtığı anlar yer aldı.