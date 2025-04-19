Adana’da dört tarafı açık tarlaya demir kapı!

Adana’da bir çiftçi, dört bir yanı açık olan tarlasına demir kapı yerleştirip asma kilitle kilitledi. Araçların izinsiz girişini engellemek isteyen çiftçinin bu sıra dışı çözümü görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. ATV Haber ekibi ilginç olayın peşine düştü, tarlanın sahibine ulaşıp merak edilen o kapının hikâyesini dinledi.

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