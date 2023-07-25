Adana’da deprem anı kamerada

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Adana'nın Kozan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.44'te oldu. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işlerlerinden kendilerini sokağa attı. O anlar kameralara böyle yansıdı.