25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana'da deprem anı kamerada

Adana'da deprem anı kamerada

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2023 10:03
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Adana'nın Kozan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.44'te oldu. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işlerlerinden kendilerini sokağa attı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Adana’da deprem anı kamerada
Adana'da deprem anı kamerada
Traktörün römorkunu havuza çevirdi
Traktörün römorkunu havuza çevirdi
İnternette tanıştı hayatı karardı!
İnternette tanıştı hayatı karardı!
Bakan Ersoy’dan flaş açıklamalar
Bakan Ersoy’dan flaş açıklamalar
Kahramanmaraş’ta yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ta yangın söndürüldü
Gözleri tehdit eden hastalık stres!
Gözleri tehdit eden hastalık stres!
Dağların zirvesinde sıtma tehlikesi!
Dağların zirvesinde sıtma tehlikesi!
Antalya’da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Aşırı sıcaklar böbrek taşı mevsimini de açtı
Aşırı sıcaklar böbrek taşı mevsimini de açtı
Antalya’da gece yarısı orman yangını
Antalya'da gece yarısı orman yangını
Anne ayı arabanın kaputuna atladı
Anne ayı arabanın kaputuna atladı
Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri!
Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri!
Daha Fazla Video Göster