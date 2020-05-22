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Adana'da CHP'lilerin saldırısına uğrayan vefa sosyal destek grubu görevlerine geri döndü |Video

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Giriş: 22.05.2020 17:02
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Vefa Destek Grubu, CHP'lilerin engelleme girişimine rağmen hizmete devam ediyor. Ekipler kapı kapı gezerek vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tüm engellemelere rağmen hizmete devam ediyorlar.

14 Mart'ta vatandaşların ihtiyaçlarını giderirken bir grup CHP'linin saldırısına uğrayan vefa sosyal destek grubu ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde hazırladıkları ihtiyaç kolilerini kamyonlara yükleyen ekipler, kapı kapı gezerek vatandaşlara dağıtıyor.

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