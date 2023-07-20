20 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana'da ağır hasarlı 10 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Adana'da ağır hasarlı 10 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2023 15:17
Güncelleme:20.07.2023 15:17
Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerde ağır hasar alan 10 katlı apartman, yıkımı yapılırken çöktü. Binanın üzerine devrildiği kafenin bir kısmı yıkıldı.
Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Üniversite tercihi nasıl yapılmalı?
Üniversite tercihi nasıl yapılmalı?
Adana’da miras kavgasında kan aktı
Adana'da miras kavgasında kan aktı
14. katta ölüm-kalım savaşı!
14. katta ölüm-kalım savaşı!
Adana’da klimanın mucidi anıldı!
Adana’da klimanın mucidi anıldı!
Emniyet kemeri takmayan şoförden ilginç bahane
Emniyet kemeri takmayan şoförden ilginç bahane
32 yıllık sorun! İnsanlık suçu bitti
32 yıllık sorun! İnsanlık suçu bitti
İtalyan şef Danilo Zanna’ya büyük şok
İtalyan şef Danilo Zanna'ya büyük şok
Çırağan Caddesi’nde çökme tehlikesi
Çırağan Caddesi'nde çökme tehlikesi
Harmandalı Çöplüğü kapatılıyor
Harmandalı Çöplüğü kapatılıyor
İtfaiye aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
İtfaiye aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kene tehlikesine dikkat!
Kene tehlikesine dikkat!
Daha Fazla Video Göster