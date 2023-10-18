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Adana'da 2 kadın ve 1 çocuktan milyonluk vurgun kamerada!

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Giriş: 18.10.2023 16:42
Osmaniye’den Adana’ya gelerek, 17 farklı hırsızlık olayına karışıp yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerinde vurgun yapan 2 kadın ve 1 kız çocuğu tutuklandı.
2 kadın ve 1 çocuktan milyonluk vurgun
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