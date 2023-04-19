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Adana’da 2 aylık bebeklerinin öldüğünü 1 hafta fark etmediler! Kan donduran ifade

İHA
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Giriş: 19.04.2023 13:25
Adana'nın Seyhan ilçesinde geçen günlerde vicdanları sızlatan bir olay meydana geldi. 30 yaşındaki anne Ayşegül Talay'ın anahtarını içeride unuttuğunu iddia ederek yardım istediği itfaiye ekipleri evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesediyle karşılaştı. Olayın ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan 42 yaşındaki baba Suat Talay'ın ifadesi ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
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