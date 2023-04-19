19 Nisan 2023, Çarşamba
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Adana’da 2 aylık bebeklerinin öldüğünü 1 hafta fark etmediler! Kan donduran ifade
Adana'nın Seyhan ilçesinde geçen günlerde vicdanları sızlatan bir olay meydana geldi. 30 yaşındaki anne Ayşegül Talay'ın anahtarını içeride unuttuğunu iddia ederek yardım istediği itfaiye ekipleri evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesediyle karşılaştı. Olayın ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan 42 yaşındaki baba Suat Talay'ın ifadesi ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...