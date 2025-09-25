25 Eylül 2025, Perşembe

Adana Seyhan'da çevre felaketi! Belediye işçileri çöpü sulama kanalına döktü
Adana Seyhan’da çevre felaketi! Belediye işçileri çöpü sulama kanalına döktü

Adana Seyhan'da çevre felaketi! Belediye işçileri çöpü sulama kanalına döktü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 14:11
Adana'da belediye işçileri Seyhan ilçesinde topladıkları çöpleri sulama kanalına dökerken görüntülendi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
