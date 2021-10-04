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Adalar'da akülü araç kullanımının yasaklanmasını protesto ettiler

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Giriş: 04.10.2021 16:01
Güncelleme:04.10.2021 16:03
Büyükada sakinleri, Adalar'da akülü araç kullanımının yasaklanmasını protesto etti. Adalar Belediyesi önünde toplanan ada sakinleri yarın uygulanacak olan yasaya karşı çıktı. Belediyesi İlçe Meclis Toplantısı’na gelen Adalılar, toplantıda Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik konuşmasını yaparken tepki gösterdi. Tartışmanın çıktığı toplantıda Adalılar, alkışlar ve bina girişinde bulunan turnikelere vurarak toplantı salonunu terk etti. Belediye binası önünde toplanan Adalılar, "Ada'ya kayyum istiyoruz, başkan istifa" sloganlarıyla yarın uygulanacak olan yasaya tepki gösterdi. Skandalların adresi olan Adalar Belediyesi'ne vatandaş isyan etti. Daha önce atların kaybolması, yolsuzluk, Adalar Belediyesi kesin hesabının 2 kez reddedilmesi, toplanmayan çöpler ve usülsüzluklere karşı çıkan CHP Adalar Belediye Meclis Üyesi M. Dündar Tıraş'ın ihraç edilmesi gibi tepki çeken organizasyonların adresi olan Adalar Belediyesi birkez daha Adalılar tarafından protesto edildi.
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