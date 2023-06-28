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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu! Kurban Bayramı'nın değişmeyen manzaraları

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Giriş: 28.06.2023 12:31
Türkiye'nin birçok ilinde kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu. Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.
Acemi kasaplar hastanelik oldu!
"Acemi kasaplar" hastanelik oldu!
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