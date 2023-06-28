28 Haziran 2023, Çarşamba
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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu! Kurban Bayramı'nın değişmeyen manzaraları
Türkiye'nin birçok ilinde kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu. Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.