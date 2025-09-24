Aç kalan ayı arı kovanlarını böyle parçaladı

Bolu’da yiyecek bulmak için arı kovanlarının bulunduğu bahçeye giren ayı, kovanları parçalayarak çok sayıda arıyı telef etti. Yaklaşık 60 bin liralık zarara yol açan ayının saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

