09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Abrar Sabbah, Charlie Hebdo'nun deprem karikatürüne "Yeniden ayağa kalkacağız" sözleriyle yeni bir yorum getirdi

Abrar Sabbah, Charlie Hebdo'nun deprem karikatürüne "Yeniden ayağa kalkacağız" sözleriyle yeni bir yorum getirdi

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2023 15:36
Grafik tasarımcı Abrar Sabbah, Fransa'da yayımlanan haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine ilişkin yayınladığı karikatürü yeniden çizdi. Kahramanmaraş depremini "Türkiye'de deprem. Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı." yazısıyla paylaşan dergiye, sosyal medyada tüm dünyadan tepkiler devam ediyor.
Yeniden ayağa kalkacağız
"Yeniden ayağa kalkacağız"
72 saat sonra 6 yaşındaki Hazal kurtarıldı
72 saat sonra 6 yaşındaki Hazal kurtarıldı
Beşizlerden geriye Muhammed kaldı!
Beşizlerden geriye Muhammed kaldı!
81 saat sonra bir çocuk kurtarıldı
81 saat sonra bir çocuk kurtarıldı
1500 gönüllü bölgeye gidiyor
1500 gönüllü bölgeye gidiyor
Deprem bölgesine koşan Yağmur Atacan: Film karesinde gibiyim
Deprem bölgesine koşan Yağmur Atacan: Film karesinde gibiyim
Ölen annesini bırakmak istemedi!
Ölen annesini bırakmak istemedi!
20 günlük Kerem Ağırtaş 60 saat sonra kurtarıldı
20 günlük Kerem Ağırtaş 60 saat sonra kurtarıldı
80. saatte Elif mucizesi
80. saatte Elif mucizesi
Yüzyılın felaketi uzaydan böyle görüntülendi!
Yüzyılın felaketi uzaydan böyle görüntülendi!
Türkiye’yi ağlatan mucize!
Türkiye’yi ağlatan mucize!
Deprem sonrası rezil video paylaşımı!
Deprem sonrası rezil video paylaşımı!
Daha Fazla Video Göster