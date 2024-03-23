23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ablasını rehin aldı, yaşananlar film sahnelerini aratmadı...

Ablasını rehin aldı, yaşananlar film sahnelerini aratmadı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2024 18:34
Bursa’da cezaevinden izne gelen şahıs; para vermediği gerekçesiyle balkonda ablasını bıçakla rehin aldı. Ekiplerin bir saatlik ikna çabaları sürerken, alt kata inen abla son anda polislere sığındı. Bıçaklı şahıs kapı önünde ekiplerce gözaltına alınırken, film sahnesini andıran hareketli anlar kameraya yansıdı.
Ablasını rehin aldı, yaşananlar film sahnelerini aratmadı...
Ablasını rehin aldı, yaşananlar film sahnelerini aratmadı...
Başkan Erdoğan’dan Putin’e taziye telefonu!
Başkan Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu!
Putin’den ilk açıklama geldi: Herkesi cezalandıracağız
Putin'den ilk açıklama geldi: Herkesi cezalandıracağız
Yaya yolunda bekleyen kişi otomobilin üzerine atladı
Yaya yolunda bekleyen kişi otomobilin üzerine atladı
Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam çocuğun üzerine düştü
Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam çocuğun üzerine düştü
Depremzede esnafı bu kez hırsızlar yıktı
Depremzede esnafı bu kez hırsızlar yıktı
Leylek Ormanı misafirleriyle şenlendi!
Leylek Ormanı misafirleriyle şenlendi!
8 adet kaçak lüks araç motoru ele geçirildi
8 adet kaçak lüks araç motoru ele geçirildi
Kaynak kıvılcımı yangına sebep oldu: 4 yaralı
Kaynak kıvılcımı yangına sebep oldu: 4 yaralı
3’üncü kattan düşen bebeği tente kurtardı
3'üncü kattan düşen bebeği tente kurtardı
Yol kenarına atılan çöpleri bakın ne yaptı
Yol kenarına atılan çöpleri bakın ne yaptı
İstanbul’da yangın paniği: 1 ağır yaralı
İstanbul'da yangın paniği: 1 ağır yaralı
Daha Fazla Video Göster