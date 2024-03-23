23 Mart 2024, Cumartesi
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Ablasını rehin aldı, yaşananlar film sahnelerini aratmadı...
Bursa’da cezaevinden izne gelen şahıs; para vermediği gerekçesiyle balkonda ablasını bıçakla rehin aldı. Ekiplerin bir saatlik ikna çabaları sürerken, alt kata inen abla son anda polislere sığındı. Bıçaklı şahıs kapı önünde ekiplerce gözaltına alınırken, film sahnesini andıran hareketli anlar kameraya yansıdı.