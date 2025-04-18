Abdurrahman’ı hayattan koparan katilin yardımcıları serbest kaldı

Henüz 26 yaşındaydı. Ailesinin gözbebeğiydi. Geçen ay sadece gürültü yapan bir grubu uyarmak için istedi. Ama o uyarı hayatına mal oldu. Abdurrahman Balcı, 8 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Kalbine saplanan bir bıçakla hayata veda etti. Bıçağı saplayan 19 yaşındaki zanlı tutuklu ama o bıçağı saplarken Balcı'yı tutan kaçmasını engelleyenler serbest kaldı.

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