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Abdülhamid Han Camii onarılıyor

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 12:17
Kahramanmaraş'taki depremde hasar gören 15 bin kişi kapasiteli Abdülhamid Han Camii tadilata alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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Abdülhamid Han Camii onarılıyor
Abdülhamid Han Camii onarılıyor
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