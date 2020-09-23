ABD'li turistlere gasp girişiminin görüntüsü ortaya çıktı! Kalemle plaka değiştirmişler

Rus asıllı ABD'li bir aileyi, Dolmabahçe Sarayı gezisi sonrası gasp etmeye çalışan biri yetişkin iki çocuk, gözaltına alındı. Yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliğinde gözaltında bulunan şüphelilerin ifadesi ardından adliyeye sevk edildi. Gaspçıların eylemini tamamlayamadan olay yerinden kaçarken kullandıkları aracın plakasının sahte olduğu plakanın bir kamyonete ait olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin eylem için kullandıkları aracın plakası üzerine kalemle oynayıp değiştirdikleri öğrenildi. Öte yandan gasp girişimine dair görüntüler ortaya çıktı. Şüphelinin 45 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi. Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberinin detayları…