ABD’de 6 yaşındaki çocuk öğretmeni vurdu! Silahı annesinin satın aldığı ortaya çıktı

Bireysel silahlanmanın 'çılgınlık' seviyesine ulaştığı ABD'de, krizin geldiği noktayı gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. 6 yaşındaki bir çocuğun öğretmenini silahla vurduğu Virginia eyaletinde, saldırıya ilişkin akıl almaz bir detay ortaya çıktı. İlkokul öğrencisinin çantasına gizleyerek okula getirdiği silahın, annesi tarafından satın alınarak çocuğa verildiği öğrenildi.

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