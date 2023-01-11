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ABD’de 6 yaşındaki çocuk öğretmeni vurdu! Silahı annesinin satın aldığı ortaya çıktı

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Giriş: 11.01.2023 08:55
Bireysel silahlanmanın 'çılgınlık' seviyesine ulaştığı ABD'de, krizin geldiği noktayı gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. 6 yaşındaki bir çocuğun öğretmenini silahla vurduğu Virginia eyaletinde, saldırıya ilişkin akıl almaz bir detay ortaya çıktı. İlkokul öğrencisinin çantasına gizleyerek okula getirdiği silahın, annesi tarafından satın alınarak çocuğa verildiği öğrenildi.
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