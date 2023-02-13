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A Haber TCG Giresun Fırkateyni’nde! 24 gemi deprem bölgesinde

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 15:48
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7’lik ve 7,6’lık depremlerden sonra devletin tüm unsurları gibi Deniz Kuvvetleri de harekete geçti. Deprem bölgesinde donanmaya ait 24 gemi çalışmalara katılıyor. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
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