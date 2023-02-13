A Haber TCG Giresun Fırkateyni’nde! 24 gemi deprem bölgesinde

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7’lik ve 7,6’lık depremlerden sonra devletin tüm unsurları gibi Deniz Kuvvetleri de harekete geçti. Deprem bölgesinde donanmaya ait 24 gemi çalışmalara katılıyor. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

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