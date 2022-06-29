A Haber kutsal topraklarda! 2 yıl sonra ilk hac kafilesi Mekke’de | Hacı adayları Kabe'de

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılamayan hac ibadeti bu yıl tekrar başladı. A Haber ekibinden Muhammed Emin Karadağ ve kameraman Erdal Balcı da o heyecana ortak oluyor.

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