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A Haber farkıyla ilk kez görüntülendi! Ege Bölgesi'nin en büyüğü... | İşte İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin içi

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 11:51
A Haber ekibi İzmir Şehir Hastanesi'ni görüntüledi. 6 ayrı sağlık kompleksinde 2060 tescilli yatak bulunuyor. İşte o hastanenin son hali ve içinden görüntüler...
A Haber farkıyla ilk kez görüntülendi A HABER FARKIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

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A Haber farkıyla ilk kez görüntülendi
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