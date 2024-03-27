A Haber drone kamerası havadan görüntüledi! Galata Kulesi restorasyonda

Galata Kulesi'nde restorasyon çalışması devam ediyor. A Haber çalışmaları drone kamerası ile havadan görüntüledi. Tarihi kule ne zaman açılacak? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN