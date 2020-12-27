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A Haber depremin merkez üssünde! İşte Elazığ'daki son durum

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Giriş: 27.12.2020 11:26
Güncelleme:27.12.2020 11:38
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığını belirtmişti. Peki bölgede son durum ne? A Haber Muhabiri Fırat Öztürk, Elazığ'dan aktardı.
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