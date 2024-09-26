A Haber Cem Garipoğlu’nun mezarını görüntüledi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Münevver Karabulut’u canice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verdi. A Haber Cem Garipoğlu’nun 10 yıl sonra açılacak olan mezarını görüntüledi.

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