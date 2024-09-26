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A Haber Cem Garipoğlu’nun mezarını görüntüledi

A Haber Cem Garipoğlu’nun mezarını görüntüledi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 15:25
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Münevver Karabulut’u canice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verdi. A Haber Cem Garipoğlu’nun 10 yıl sonra açılacak olan mezarını görüntüledi.
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