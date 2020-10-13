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A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri! İşgalci Ermenistan Terter'de sivilleri hedef alıyor

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Giriş: 13.10.2020 09:58
Güncelleme:13.10.2020 10:22
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal etmekle kalmayıp tüm dünyanın gözü önünde sivilleri hedef almaya devam ediyor. A Haber ekibi canlı yayında Azerbaycan - Ermenistan cephe hattından son gelişmeleri aktarırken bomba sesleri duyuldu ve Terter'den dumanlar yükseldi.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal etmekle kalmayıp tüm dünyanın gözü önünde sivilleri hedef almaya devam ediyor. A Haber ekibi canlı yayında Azerbaycan - Ermenistan cephe hattından son gelişmeleri aktarırken bomba sesleri duyuldu ve Terter'den dumanlar yükseldi.

Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri! İşgalci Ermenistan Terterde sivilleri hedef alıyor SON DAKİKA: A HABER CANLI YAYININDA BOMBARDIMAN SESLERİ! İŞGALCİ ERMENİSTAN TERTER'DE SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

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