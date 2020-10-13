A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri! İşgalci Ermenistan Terter'de sivilleri hedef alıyor

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal etmekle kalmayıp tüm dünyanın gözü önünde sivilleri hedef almaya devam ediyor. A Haber ekibi canlı yayında Azerbaycan - Ermenistan cephe hattından son gelişmeleri aktarırken bomba sesleri duyuldu ve Terter'den dumanlar yükseldi.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal etmekle kalmayıp tüm dünyanın gözü önünde sivilleri hedef almaya devam ediyor. A Haber ekibi canlı yayında Azerbaycan - Ermenistan cephe hattından son gelişmeleri aktarırken bomba sesleri duyuldu ve Terter'den dumanlar yükseldi.