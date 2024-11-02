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93 yaşındaki yaşlı adamı bal kabağı ile öldürdü!

93 yaşındaki yaşlı adamı bal kabağı ile öldürdü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 23:49
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 gündür kızlarının haber alamadıkları 93 yaşındaki babaları İbrahim Tuna'nın evinde bal kabağı ile öldürülmüş halde bulundu. Olayın ortaya çıkması ile gözaltına alınan zihinsel engelli bir kişi cinayeti itiraf ederek sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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