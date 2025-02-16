90 bin dönüm ovanın sahipleri kamerada

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi sınırları içerisinde yıllar önce doğaya bırakılan ve bugün sayıları bini aşkın yurt edindikleri 90 bin dönümlük Eynif Ovası'nın sahipleri yılkı atları, ilk kez sayıları yüzü aşkın şekilde bir arada görüldü. Ovaya güzellik katan renk renk vahşi atların oluşturduğu görsel şölenler dron ile görüntülendi.