90 bin cami aynı anda dua etti: Türkiye tek yürek oldu

Diyanet İşleri Başkanlığının çağrısıyla Türkiye genelindeki yaklaşık 90 bin camide eş zamanlı olarak kuraklık, doğal afetler ve şehitler için dualar edildi. Yatsı ezanı öncesi cami minarelerinden yükselen dualara milyonlarca vatandaş "amin" diyerek katıldı. Camilerde saf tutanlar ve evlerinden dua edenler, afetlerle mücadelede birlik mesajı verdi. Minarelerden yükselen dualar, ülke genelinde manevi bir seferberlik havası estirdi.

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