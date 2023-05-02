81 il 922 ilçe için kültür adımı

AK Parti 81 ilde büyük bir kültür dönüşümü başlattı. Bu kapsamda kütüphanesi olmayan ilçe ve müzesiz il bırakılmaması hedefleniyor. A Haber muhabiri Esra Keskin, İstanbul'a kazandırılan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinden detayları aktardı.

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