24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 8 katlı binada yangını paniği! Binada mahsur kalanlar tahliye edildi
8 katlı binada yangını paniği! Binada mahsur kalanlar tahliye edildi

8 katlı binada yangını paniği! Binada mahsur kalanlar tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 12:38
Kayseri'nin Talas ilçesinde 8 katlı apartmanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevleri söndürme çalışan ekipler binadakileri de tahliye etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
8 katlı binada yangını paniği! Binada mahsur kalanlar tahliye edildi
İzmir’de susuz günler kapıda
İzmir'de susuz günler kapıda
Gram altın 6 bin lirayı görecek mi?
Gram altın 6 bin lirayı görecek mi?
8 katlı binada yangını paniği!
8 katlı binada yangını paniği!
Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
İran plakalı otomobil alev alev yandı
İran plakalı otomobil alev alev yandı
Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Dicle Nehri’nde balık ölümleri görüldü
Dicle Nehri'nde balık ölümleri görüldü
Çöple yatıp çöple kalkıyoruz! Fareler cirit atıyor
"Çöple yatıp çöple kalkıyoruz! Fareler cirit atıyor"
Ödev siteleri öğrencilere tuzak kuruyor
Ödev siteleri öğrencilere tuzak kuruyor
Mardin’de uyuşturucu operasyonu
Mardin’de uyuşturucu operasyonu
Ataşehir’de otomobil yan yattı
Ataşehir’de otomobil yan yattı
Bir doğa hazinesi: Akdağ Tabiat Parkı
Bir doğa hazinesi: Akdağ Tabiat Parkı
Daha Fazla Video Göster