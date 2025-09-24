8 katlı binada yangını paniği! Binada mahsur kalanlar tahliye edildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde 8 katlı apartmanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevleri söndürme çalışan ekipler binadakileri de tahliye etti.

