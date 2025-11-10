10 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 8 gündür süren sır dolu arayış! Anne ve 5 yaşındaki oğlundan haber alınamıyor
8 gündür süren sır dolu arayış! Anne ve 5 yaşındaki oğlundan haber alınamıyor

8 gündür süren sır dolu arayış! Anne ve 5 yaşındaki oğlundan haber alınamıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2025 11:00
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 8 gün önce kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.  Yaklaşık 250 kişilik ekip ve Akıncı İHA'ların da desteğiyle sarp ve ormanlık arazide yürütülen aramalarda, anne ve oğluna ait hiçbir iz bulunamadı. En son bir köy yakınındaki güvenlik kamerasına yansıyan ve cep telefonundan iki gün sonra kısa bir sinyal alınan Huriye Helvacı ve oğlunun akıbeti gizemini koruyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan bölgeden anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
8 gündür süren sır dolu arayış! Anne ve 5 yaşındaki oğlundan haber alınamıyor
Sır perdesi aralanıyor mu? Yeni ses kaydı...
Sır perdesi aralanıyor mu? Yeni ses kaydı...
8 gündür süren sır dolu arayış!
8 gündür süren sır dolu arayış!
Çekirdek çitlerken telefonu çaldı
Çekirdek çitlerken telefonu çaldı
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası
Kan donduran olay! Böyle bulundu
Kan donduran olay! Böyle bulundu
Alkollü şahıs ekiplere zorluk çıkardı
Alkollü şahıs ekiplere zorluk çıkardı
Akran zorbalığının başka boyutu!
Akran zorbalığının başka boyutu!
Urartu mirasına kültür yolculuğu
Urartu mirasına kültür yolculuğu
Pamuk şeker hastanelik etti!
Pamuk şeker hastanelik etti!
Yüzyılın Konut Projesinin başvuru süreci...
"Yüzyılın Konut Projesi"nin başvuru süreci...
Anne ve oğlu 8 gündür aranıyor!
Anne ve oğlu 8 gündür aranıyor!
Büyükşehirlerde trafik ne durumda?
Büyükşehirlerde trafik ne durumda?
Daha Fazla Video Göster