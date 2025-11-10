8 gündür süren sır dolu arayış! Anne ve 5 yaşındaki oğlundan haber alınamıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 8 gün önce kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 250 kişilik ekip ve Akıncı İHA'ların da desteğiyle sarp ve ormanlık arazide yürütülen aramalarda, anne ve oğluna ait hiçbir iz bulunamadı. En son bir köy yakınındaki güvenlik kamerasına yansıyan ve cep telefonundan iki gün sonra kısa bir sinyal alınan Huriye Helvacı ve oğlunun akıbeti gizemini koruyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan bölgeden anlattı.

