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75 yıllık mutluluk araştırması! Mutluluğun sırrı sağlıklı aile ilişkilerinde

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Giriş: 11.01.2023 09:52
Harvard Üniversitesi tarafından yapılan "Harvard Yetişkin Gelişimi Çalışması" mutluluğun sırrı üzerine ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre mutluluğun yolu sağlıklı aile ilişkilerinden geçiyor. Psikolog Kahraman Güler, çocukluktan yetişkinlik sürecine kadar insanlarla kurulan iletişimin ruh sağlığına olan etkilerine dikkat çekti.
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75 yıllık araştırma! İşte mutluluğun sırrı
75 yıllık araştırma! İşte mutluluğun sırrı
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