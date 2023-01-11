11 Ocak 2023, Çarşamba
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75 yıllık mutluluk araştırması! Mutluluğun sırrı sağlıklı aile ilişkilerinde
Harvard Üniversitesi tarafından yapılan "Harvard Yetişkin Gelişimi Çalışması" mutluluğun sırrı üzerine ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre mutluluğun yolu sağlıklı aile ilişkilerinden geçiyor. Psikolog Kahraman Güler, çocukluktan yetişkinlik sürecine kadar insanlarla kurulan iletişimin ruh sağlığına olan etkilerine dikkat çekti.