75 yıllık mutluluk araştırması! Mutluluğun sırrı sağlıklı aile ilişkilerinde

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan "Harvard Yetişkin Gelişimi Çalışması" mutluluğun sırrı üzerine ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre mutluluğun yolu sağlıklı aile ilişkilerinden geçiyor. Psikolog Kahraman Güler, çocukluktan yetişkinlik sürecine kadar insanlarla kurulan iletişimin ruh sağlığına olan etkilerine dikkat çekti.

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