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74 yaşından sonra fenomen oldu! Günay teyzenin 200 bin takipçisi var

74 yaşından sonra fenomen oldu! Günay teyzenin 200 bin takipçisi var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 05.08.2025 11:28
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesinde ev yemekleri yaparak bunu sosyal medyada yayımlayan 74 yaşındaki Habibe Karataş (Günay Teyze), bir televizyon programında katıldığı ‘Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katıldığında sosyal medyadaki takipçi sayısı 104 bin iken, yarışma sonrası takipçi sayısı 200 bine çıktı.
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74 yaşından sonra fenomen oldu! Günay teyzenin 200 bin takipçisi var
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