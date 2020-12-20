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70 koyunu telef olan aileye 120 koyun hediye edildi

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Giriş: 20.12.2020 23:01
Güncelleme:20.12.2020 23:02
Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 70 koyunu telef olan besici aileye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 120 koyun ile 1,5 ton küçükbaş yemi hediye edildi. Bakan Pakdemirli, "Biz her zaman sizin dertlerinizle dertleniyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, sizin bir derdiniz varsa bizim de derdimiz var. Sizin gece ışıklarınız yanıyorsa bizim de ışıklarımız yanıyor Ankara'da. " dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Demirci ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki kırsal Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan ve 26 Kasım'da çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen, ağılındaki 70 koyunu telef olan Ali ve Seniye Tekin çiftinin mağduriyetinin giderilmesi için talimat verdi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinasyonunda Tekin çiftine 120 koyun ve 1,5 ton hayvan yemi teslim edildi.

"SİZİN BİR DERDİNİZ VARSA BİZİM DE DERDİMİZ VAR"

Bakan Pakdemirli, hediyelerin teslimi sırasında Tekin çiftiyle görüntülü konuştu.

Tekin ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Pakdemirli, koyunların nasıl telef olduğu konusunda bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Pakdemirli, ailenin başına gelen olay nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Başkan Erdoğan'ın da durumdan haberdar olduğunu ve ailenin mağduriyetinin giderilmesi için talimat verdiğini aktaran Pakdemirli, Bakanlığın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, kaymakamlığın, belediyenin ve hayırseverlerin desteğiyle 120 koyun alındığını, yanan evin ve ağılın yeniden yapılacağını ve aileye 1,5 ton yem verildiğini ifade etti.

Pakdemirli, bir daha böyle musibetler yaşanmaması temennisinde bulunarak "Biz her zaman sizin dertlerinizle dertleniyoruz. Her zaman söylüyoruz, sizin bir derdiniz varsa bizim de derdimiz var. Sizin gece ışıklarınız yanıyorsa bizim de burada ışıklarımız yanıyor. Derdinize derman olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ HEP YANIMDA OLDU"

Ali Tekin de yardımları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Geçimini hayvancılıkla sağladığını, 26 Kasım sabahı çıkan yangında tüm koyunlarını kaybettiğini dile getiren Tekin, "4 çocuğum var. Hepsinin rızkını bu hayvanlarla çıkarıyordum. Bu olayı yaşadıktan sonra Tarım ve Orman Bakanımız, köylümüz, muhtarımız, kaymakamımız ve belediye başkanımız, hepsi yardımıma koştu. Allah razı olsun, hepsine çok teşekkür ediyorum. Devletimiz ve milletimiz hep yanımda oldu, yaptıkları iyilikle bu acı günümü unutturdu." dedi.

Hep söylüyoruz, her zaman üreticilerimizin derdiyle dertleniyoruz. Onların gece ışıkları yanıyorsa bizim de Bakanlıkta ışıklarımız yanıyor.

Hamdolsun Bakanlığımızın, belediyemizin, kaymakamlığımızın ve hayırseverlerimizin desteğiyle aileye yardımlarımızı ulaştırdık. pic.twitter.com/gWH57NzJ1D

— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 20, 2020

Seniye Tekin de hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadığını belirterek "Telef olan koyunlarda büyük emeklerimiz vardı. Çocuklarımızı kimseye muhtaç olmadan hep bu hayvanlardan kazandıklarımızla büyüttük. Kuzuyken hepsine kendi evlatlarımız gibi baktık ama hepsi yandı. Şimdi devlet 120 koyun verdi, herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla harekete geçtiklerini ve kısa sürede koyunları temin edip aileye teslim ettiklerini söyledi.

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