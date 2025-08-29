7 yıldır aranan zanlı yakalandı ve tutuklandı

Karabük’te çeşitli suçlardan 7 yıldır aranan R.Y., Emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu Eflani ilçesinde yakalandı. Zanlının, "ruhsatsız silah bulundurma", "yaralama" ve benzeri suçlardan toplam 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 26 bin 760 TL adli para cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan R.Y., Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

