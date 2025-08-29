29 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 7 yıldır aranan zanlı yakalandı ve tutuklandı
7 yıldır aranan zanlı yakalandı ve tutuklandı

7 yıldır aranan zanlı yakalandı ve tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2025 19:44
Karabük’te çeşitli suçlardan 7 yıldır aranan R.Y., Emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu Eflani ilçesinde yakalandı. Zanlının, "ruhsatsız silah bulundurma", "yaralama" ve benzeri suçlardan toplam 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 26 bin 760 TL adli para cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan R.Y., Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
7 yıldır aranan zanlı yakalandı ve tutuklandı
6 kişinin bindiği motosiklet devrildi: 6 yaralı
6 kişinin bindiği motosiklet devrildi: 6 yaralı
7 yıldır aranan zanlı yakalandı ve tutuklandı
7 yıldır aranan zanlı yakalandı ve tutuklandı
Parke taşı döşemeyi reddeden zabıtalara CHP’li başkandan sopalı saldırı
Parke taşı döşemeyi reddeden zabıtalara CHP’li başkandan sopalı saldırı
Vatandaşa 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı
Vatandaşa 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı
Ömer Halisdemir Parkı ve Yenidoğan Hatıra Ormanı açıldı
Ömer Halisdemir Parkı ve Yenidoğan Hatıra Ormanı açıldı
14 farklı güzellik salonuna operasyon: 18 şüpheli gözaltında
14 farklı güzellik salonuna operasyon: 18 şüpheli gözaltında
6 katlı apartmanda yangın korku dolu anlar kamerada
6 katlı apartmanda yangın korku dolu anlar kamerada
Başkan Çerçioğlu’nun öncülüğünde Aydınlı çocuklar geleceğe kulaç atıyor
Başkan Çerçioğlu'nun öncülüğünde Aydınlı çocuklar geleceğe kulaç atıyor
Gitar çantasındaki cips paketi içinde uyuşturucu ele geçirildi
Gitar çantasındaki cips paketi içinde uyuşturucu ele geçirildi
Bürokratik engel gurbetçiyi canından etti!
Bürokratik engel gurbetçiyi canından etti!
Turistlerin karavanı ile TIR çarpıştı!
Turistlerin karavanı ile TIR çarpıştı!
Bu görüntünün beledini ödedi!
Bu görüntünün beledini ödedi!
Daha Fazla Video Göster