7 kez ölümden döndü! Türkiye'nin konuştuğu isim A Haber'e konuştu

Marmaris'te yaşayan 42 yaşındaki Mevmet Övet, bugüne kadar 3 defa yüksekten düştü, elektrik akımına kapıldı, trafik kazası geçirdi, pompalı tüfekle vuruldu, denizde bayılıp boğulma tehlikesi geçirdi. Buna rağmen hayata tutunmayı başaran 3 çocuk babası Övet, Türkiye'nin konuştuğu isim oldu. Övet, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına özel açıklamalarda bulundu.