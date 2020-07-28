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7 kez ölümden döndü! Türkiye'nin konuştuğu isim A Haber'e konuştu

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Giriş: 28.07.2020 01:29
Marmaris'te yaşayan 42 yaşındaki Mevmet Övet, bugüne kadar 3 defa yüksekten düştü, elektrik akımına kapıldı, trafik kazası geçirdi, pompalı tüfekle vuruldu, denizde bayılıp boğulma tehlikesi geçirdi. Buna rağmen hayata tutunmayı başaran 3 çocuk babası Övet, Türkiye'nin konuştuğu isim oldu. Övet, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına özel açıklamalarda bulundu.
7 kez ölümden döndü! Türkiye'nin konuştuğu isim A Haber'e konuştu
7 kez ölümden döndü! Türkiye'nin konuştuğu isim A Haber'e konuştu
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