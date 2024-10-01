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7 katlı binanın yıkımı! Vatandaşların paniği kamerada

7 katlı binanın yıkımı! Vatandaşların paniği kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 13:58
Hatay’da kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımı izlemek isteyen meraklı vatandaşların 7 katlı binanın yerle bir olmasıyla yaşadığı panik kameraya yansıdı.
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