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6'lı masa 11'inci kez bir arada! Gündem ilk kez cumhurbaşkanı adayı

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Giriş: 26.01.2023 10:49
Türkiye 2023 seçimine hazırlanırken 6'lı masa bugün bir kez daha toplanıyor. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 11. kez toplanan masa, bu kez ilk defa aday konusuyla bir araya gelecek.
6’lı masa 11’inci kez bir arada! Gündem ilk kez cumhurbaşkanı adayı
6'lı masa 11'inci kez bir arada! Gündem ilk kez cumhurbaşkanı adayı
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